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19:25, 12 января 2024Ценности

Стало известно о тайном переезде Тимоти Шаламе в особняк Кайли Дженнер

Фото: Fred Duval / Globallookpress.com

Анонимные инсайдеры рассказали о тайном переезде актера Тимоти Шаламе в роскошный особняк телезвезды Кайли Дженнер, расположенный в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Sun.

Так, стало известно, что возлюбленные сделали серьезный шаг в своих отношениях. По словам источников, звезда фильма «Дюна» перевозит свои вещи в дом предпринимательницы, стоимость которого составляет 36 миллионов долларов. «Когда Тимоти находится в Лос-Анджелесе, он живет с Кайли. Ее сестры еще даже не знают об этом», — рассказали они.

Кроме того, собеседники издания отметили, что знаменитости приняли такое решение из-за плотных рабочих графиков. «Они очень скучают друг по другу, когда разлучены, и это стало наиболее очевидным во время его большого пресс-тура с фильмом "Вонка"», — объяснили инсайдеры.

Ранее сообщалось, что бывший возлюбленный Кайли Дженнер, рэпер Трэвис Скотт отреагировал на ее поцелуй с Тимоти Шаламе на «Золотом глобусе». Источники Daily Mail рассказали, что музыкант был очень взволновал, поскольку делает все возможное, чтобы забыть о ней.

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      Мария Винар
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