Бывший возлюбленный Кайли Дженнер отреагировал на ее поцелуй с Тимоти Шаламе

Бывший возлюбленный телезвезды Кайли Дженнер, рэпер Трэвис Скотт отреагировал на ее интимный момент с актером Тимоти Шаламе. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о поцелуе знаменитостей на кинопремии «Золотой Глобус», которая состоялась в понедельник, 8 января. По словам анонимных инсайдеров, Скотт был очень взволнован, поскольку он делает все возможное, чтобы забыть о предпринимательнице.

«Ему не нравится видеть их вместе. Он изо всех сил старается избегать новостей, которые напоминают о ней. Он знает, что с ним и Кайли покончено навсегда», — рассказал собеседник издания.

Кайли Дженнер и Тэрис Скотт начали встречаться в 2017 году после того, как они познакомились на фестивале Coachella, где выступал рэпер. Год спустя у них родилась дочь Сторми. В 2019 году они завершили свой роман, но в мае 2021 года вновь его возобновили. В 2022 году у них родился сын, которого пара назвала Эйром.