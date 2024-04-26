В Польше не оценили шары ВСУ

Экс-генерал Скшипчак не оценил использование ВСУ воздушных шаров с минами

Экс-генерал польской армии Вальдемар Скшипчак не оценил идею Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать воздушные шары с минами. Об этом он рассказал в интервью газете Fakt.

«Я не уверен в точности такой системы. Если шар переносит гранату, минометную мину, какой-либо другой боеприпас и летит высоко, то как он его сбрасывает? Ведь в таком случае точность в воздухе очень невелика», — усомнился Скшипчак.

По его мнению, расчет ВСУ заключается в том, что российская сторона будет стрелять по ним средствами противовоздушной обороны (ПВО). Однако он подчеркнул, что эта идея неудачная. Отставной генерал предположил, что такие шары могут уничтожаться штатным стрелковым вооружением.

Скшипчак напомнил, что Польша и США использовали такие шары в Ираке во время операции 2003 года для разведки, но вновь отметил их неэффективность на практике.

Ранее Польша заявила о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США. В МИД России подчеркнули, что подобные дискуссии являются провокационными и могут привести к непредсказуемым последствиям.