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01:45, 26 апреля 2024Мир

В МИД предупредили Польшу о последствиях размещения ядерного оружия США

Рябков: слова Польши о размещении ядерного оружия США являются провокационными

Фото: Павел Кашаев / Globallookress.com

Заявления Польши о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США вызывают глубокую озабоченность, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова передают «Известия».

По мнению дипломата, подобные дискуссии являются провокационными и могут привести к непредсказуемым последствиям. Он предупредил, что в случае такого шага со стороны польских властей возможен «дальнейший виток напряженности». «И в целом эта игра очень опасная», — заключил Рябков.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие США. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Вооруженные силы России примут все необходимые меры для безопасности государства

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      Марина Совина
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