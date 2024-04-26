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12:46, 26 апреля 2024Интернет и СМИ

Российского журналиста задержали по делу о распространении фейков

Журналиста Forbes Мингазова задержали по делу о распространении фейков про армию

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва» 

Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по уголовному делу о распространении фейков про армию России. Об этом сообщило издание со ссылкой на пост адвоката Мингазова.

Отмечается, что журналист находится в ИВС в Хабаровске. По данным адвоката, в отношении Мингазова возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам ненависти или вражды).

Утверждается, что основанием для задержания стал репост публикации о событиях в городе Буча.

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      Маргарита Щигарева
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