Российского журналиста задержали по делу о распространении фейков

Журналиста Forbes Мингазова задержали по делу о распространении фейков про армию

Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по уголовному делу о распространении фейков про армию России. Об этом сообщило издание со ссылкой на пост адвоката Мингазова.

Отмечается, что журналист находится в ИВС в Хабаровске. По данным адвоката, в отношении Мингазова возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам ненависти или вражды).

Утверждается, что основанием для задержания стал репост публикации о событиях в городе Буча.