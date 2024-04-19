Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:07, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

К российской журналистке пришли с обысками в Петербурге

Сотрудники СК пришли с обысками к журналистке «Фонтанки» Клочковой

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сотрудники Следственного комитета (СК) пришли с обысками к журналистке «Фонтанки» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание.

Отмечается, что с обысками пришли к Ксении Клочковой. По предварительным данным, следственные мероприятия связаны с уголовным преследованием в отношении экс-сотрудника «Фонтанки» Андрея Захарова (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов). Против журналиста возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах России.

Минюст внес Захарова в реестр иноагентов в октябре 2021 года. Позднее журналист пожаловался на слежку в России и покинул страну.

Ранее сообщалось, что в информационном агентстве Киргизии 24.kg прошли обыски. В редакцию издания прибыли сотрудники Государственного комитета национальной безопасности. Причины случившегося не уточнялись.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири. Что о нем известно и чего опасаются США?

      Выявлена особенность поведения россиян в соцсетях

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Товарооборот России и Грузии просел

      Назван неожиданный способ справиться с сильным стрессом

      Чеченские политики отреагировали на задержание министра на КПП «Герзель»

      Россияне украли одежду у парня со словами «такое могут носить только пацаны»

      Вероятность повышения ставки по дальневосточной ипотеке оценили

      Стала известна предварительная причина крушения самолета Ту-22М3 на Ставрополье

      ЕС отреагировал на удар Израиля по Ирану

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше