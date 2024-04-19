К российской журналистке пришли с обысками в Петербурге

Сотрудники СК пришли с обысками к журналистке «Фонтанки» Клочковой

Сотрудники Следственного комитета (СК) пришли с обысками к журналистке «Фонтанки» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание.

Отмечается, что с обысками пришли к Ксении Клочковой. По предварительным данным, следственные мероприятия связаны с уголовным преследованием в отношении экс-сотрудника «Фонтанки» Андрея Захарова (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов). Против журналиста возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах России.

Минюст внес Захарова в реестр иноагентов в октябре 2021 года. Позднее журналист пожаловался на слежку в России и покинул страну.

Ранее сообщалось, что в информационном агентстве Киргизии 24.kg прошли обыски. В редакцию издания прибыли сотрудники Государственного комитета национальной безопасности. Причины случившегося не уточнялись.