МВД объявило в розыск журналиста Захарова за нарушение правил деятельности иноагента

МВД объявило в розыск журналиста Андрея Захарова за нарушение правил

К российской журналистке пришли с обысками в Петербурге

Начало событий в новости К российской журналистке пришли с обысками в Петербурге

МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Захарова (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов) за нарушение правил деятельности иноагента. Это следует из базы розыска ведомства.

Отмечается, что Захаров разыскивается по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

19 апреля сообщалось, что сотрудники Следственного комитета (СК) пришли с обысками к журналистке «Фонтанки» в Санкт-Петербурге. Следственные мероприятия связаны с уголовным преследованием в отношении экс-сотрудника «Фонтанки» Андрея Захарова (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов). Против журналиста возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах России.