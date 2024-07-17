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11:26, 17 июля 2024Силовые структуры

МВД объявило в розыск журналиста Захарова за нарушение правил деятельности иноагента

МВД объявило в розыск журналиста Андрея Захарова за нарушение правил
Начало событий в новости К российской журналистке пришли с обысками в Петербурге

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Захарова (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов) за нарушение правил деятельности иноагента. Это следует из базы розыска ведомства.

Отмечается, что Захаров разыскивается по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

19 апреля сообщалось, что сотрудники Следственного комитета (СК) пришли с обысками к журналистке «Фонтанки» в Санкт-Петербурге. Следственные мероприятия связаны с уголовным преследованием в отношении экс-сотрудника «Фонтанки» Андрея Захарова (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов). Против журналиста возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах России.

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      Анна Габай
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