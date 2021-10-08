Минюст признал иноагентами еще девять журналистов

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании

Минюст России включил в реестр иноагентов еще девять журналистов и три компании. Как следует из сообщения ведомства, СМИ-иноагентом признали в том числе и владельца Bellingcat.

Агентство отмечает, что в список попали Галина Арапова, Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников и Елизавета Сурначева.

Кроме того, в реестр включили ООО «МЕМО», американскую компанию Mason G.E.S. Anonymous Foundation, являющаяся владельцем интернет-издания mnews.world, а также зарегистрированную в Нидерландах компанию Stichting Bellingcat.

Ранее в октябре Минюст России включил в реестр иностранных агентов издание «Журналист-иностранный агент». Организация была создана Людмилой Савицкой, которая ранее была признана иноагентом как физическое лицо. Его включили в реестр по обращению самого СМИ.

До этого иностранными агентами были признаны издания «ОВД-Инфо», «Важные истории», «Медуза», VTimes, «Проект» и «Радио Свобода».

В конце августа сотрудники некоторых СМИ написали открытое обращение к российским властям и потребовали отменить закон об иностранных агентах. Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что этот закон может быть только скорректирован.