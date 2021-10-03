В России изменили правила деятельности НКО-иноагентов

В России вступил в силу закон, изменяющий правила деятельности НКО-иноагентов. Соответствующие изменения были внесены в закон «О некоммерческих организациях». Об этом сообщает РИА Новости.

НКО-иноагенты и их подразделения обязали ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах в Министерство юстиции. Также запрещается регистрировать филиалы таких некоммерческих организаций в жилых помещениях. Помимо этого, НКО-иноагенты будут обязаны предоставлять документы, которые они используют для проведения мероприятий.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России может быть скорректирован закон об иноагентах, если правоприменительная практика покажет такую необходимость. «Если, действительно, "цех", которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы», — допустил представитель Кремля. Он отметил, что признание СМИ или НКО иностранным агентом не означает того, что они прекратят работать или закроются. По его мнению, у иноагентов главной задачей является информирование об этом граждан.