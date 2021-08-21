СПЧ обсудит с Минюстом включение «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен обсудить включение телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, его слова передаетТАСС.

«Я приглашу на это обсуждение представителей Министерства юстиции, чтобы они изложили правовую позицию Минюста. По результатам этого обсуждения мы (СПЧ) будем делать свои выводы», — сказал Фадеев и добавил, что Совет следит за правовой практикой применения законов об иностранных агентах.

Он напомнил, что в 2017 году СПЧ «участвовал в коррекции правоприменения законов об НКО-иноагентах». По словам главы Совета, тогда вопрос поднимался перед президентом России, и была создана рабочая группа. «В результате количество НКО-иноагентов было сокращено почти в два раза», — заключил Фадеев.

Минюст внес «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов в пятницу, 20 августа. Кроме телеканала туда попали издание «Важные истории» и семеро журналистов. Как заявил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, телеканал обжалует в суде решение Минюста, так как считает его незаконным, и продолжит работу.

21 августа, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение с признанием «Дождя» иноагентом никак не связано с предстоящими в сентябре выборами. По словам сенатора, Минюст действует в рамках своих полномочий.

«Дождь» — российский круглосуточный информационный телеканал и одноименный медиахолдинг. В эфире выходят новостные, аналитические, дискуссионные и авторские программы, концерты, художественные чтения, а также документальные фильмы, видеоарт.