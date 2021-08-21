В Совфеде прокомментировали признание телеканала «Дождь» иноагентом

Сенатор Клишас: включение «Дождя» в список иноагентов не связано с сентябрьскими выборами

Решение Министерства юстиции России признать телеканал «Дождь» СМИ-иноагентом никак не связано с предстоящими в сентябре выборами. Так его прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

По словам сенатора, Минюст действует в рамках своих полномочий.

«Это исполнение норм действующего законодательства и никак не связано с предстоящими выборами в Думу и региональные органы власти», — заявил он.

Минюст внес «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов в пятницу, 20 августа. Кроме телеканала, туда внесли издание «Важные истории» и семерых журналистов. Как заявил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, телеканал обжалует в суде решение Минюста, так как считает его незаконным, и продолжит работу.

«Дождь» — российский круглосуточный информационный телеканал и одноименный медиахолдинг. В эфире выходят новостные, аналитические, дискуссионные и авторские программы, концерты, художественные чтения, а также документальные фильмы, видеоарт.