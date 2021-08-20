Телеканал «Дождь» раскрыл планы после внесения в реестр СМИ-иноагентов

Телеканал «Дождь» собирается обжаловать решение министерства юстиции о включении в список СМИ-иногентов, заявил главный редактор Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.

По его словам, решение ведомства телеканал считает незаконным. Оно будет обжаловано в суде, а «Дождь» продолжит работу. Главред отметил, что СМИ не относится в иностранным агентам. «Более того, телеканал "Дождь" не является каким-то еще агентом. Телеканал "Дождь" — российское СМИ. Все 11 лет своего существования "Дождь" работает в полном соответствии с российским законодательством», — раскрыл он планы после внесения с запретный реестр

Дзядко подчеркнул, что все источники финансирования компании прозрачны. Финансовая отчетность, по его данным, публикуется на сайте. «Конечно, мы будем обжаловать это решение — как решение не соответствующее закону и здравому смыслу», — добавил он. Ранее Дзядко сообщил, что узнал о признании телеканала иностранным агентом от журналистов.

В пятницу, 20 августа, Минюст внес телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и семь журналистов в список средств массовой информации, являющимися иностранными агентами. «Важные новости» так же отметили, что продолжат работу.

«Дождь» — российский круглосуточный информационный телеканал и одноименный медиахолдинг. В эфире выходят новостные, аналитические, дискуссионные и авторские программы, концерты, художественные чтения, а также документальные фильмы, видео-арт.