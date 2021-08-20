Синдеева прокомментировала признание «Дождя» иностранным агентом

Генеральный директор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева прокомментировала включение Министерством юстиции телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что у нее нет цензурных выражений для оценки ситуации.

«Только сами узнали. Эмоций, кроме матерных слов, которые вы все равно не сможете напечатать, никаких. Коллеги и я только что узнали, пока просто созваниваемся», — заявила Синдеева.

Сообщение о внесении телеканала «Дождь» в список иноагентов опубликовано на сайте ведомства. Аналогичный статус присвоен семи журналистам и изданию «Важные истории». В соответствии с данными реестра, статус «иноагент» закреплен за юридическим лицом Istories Fonds, зарегистрированном в Латвийской Республике, а также за ООО «Телеканал "Дождь"».

Ранее Минюст внес «Медузу» в список иностранных агентов.