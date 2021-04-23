Минюст внес «Медузу» в список иностранных агентов

Министерство юстиции внесло издание «Медуза» в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте министерства.

В соответствующий реестр ведомство внесло компанию SIA Medusa Project, которая зарегистрирована в Латвии. Там же располагается редакция издания. В сообщении ведомства поясняется, что решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

️Генеральный директор «Медузы» сообщила, что Минюст не уведомлял ресурс о внесении в реестр иноагентов. «Узнала 5 минут назад. Не могу пока ничего сказать, вот связываюсь с редакцией. Никаких писем из Минюста не получали», — сказала она изданию «Подъем».

СМИ-иноагентами в России могут признать юрлица, зарегистрированные за рубежом. На них распространяются те же требования, которые предъявляются к некоммерческим организациям, получившим этот статус. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке.

Закон о СМИ-иноагентах принят в 2017 году в ответ на действия Минюста США, потребовавшего от RT America зарегистрироваться в качестве иноагента.

В настоящее время в российском реестре СМИ-иноагентов значатся «Голос Америки», телеканал «Настоящее время» и другие ресурсы.