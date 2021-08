Глава СВР рассказал о бывших сотрудниках западных спецслужб в составе Bellingcat

В группе Bellingcat, занимающейся журналистскими расследованиями, задействованы и бывшие сотрудники западных спецслужб. Об этом в понедельник, 2 августа, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Как отметил глава СВР, Bellingcat создавалась как инструмент для оказания давления на определенных физических и юридических лиц, а также на страны в целом. При этом у российской разведки есть информация о том, кто на самом деле управляет работой данного проекта.

Кроме того, добавил Нарышкин, СВР располагает данными о том, что издания «Проект» и Insider, включенные Минюстом России в список СМИ-иноагентов, связаны с Bellingcat в одну сеть. «Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует. И мы это чувствуем и видим», — пояснил он.

23 июля Минюст включил издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider. В список иноагентов также вошли пять журналистов издания.

До этого в июле Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации «Проект Медиа». Тогда же Минюст включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, восемь журналистов, в том числе главного редактора «Проекта» Романа Баданина.