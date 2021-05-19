Суд взыскал по иску бывшего командира ополчения ДНР компенсацию с Bellingcat

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взыскал по иску бывшего командира ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Безлера 340 тысяч рублей в качестве компенсации с компании Bellingcat за упоминание его в статьях о разбившемся на Украине в 2014 году рейсе MH-17. Об этом сообщил ТАСС.

Безлер просил признать некоторые сведения в статьях «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и «Птичка полетела к вам» несоответствующими действительности, порочащими его честь и достоинство, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга. Он также просил суд обязать ответчиков опубликовать опровержение. Истец требовал в качестве компенсации морального вреда 500 тысяч рублей .

Суд удовлетворил требования, снизив сумму компенсации за моральный вред до 340 тысяч рублей.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», следовавший рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В авиакатастрофе погибло 298 человек из десяти стран.