Журналисты нашли подтверждение версии крушения MH17 под Донецком

Голландские журналисты нашли подтверждение версии о причастности комплекса «Бук» к крушению рейса «Малайзийских авиалиний» MH17 с 298 человеками на борту под Донецком в июле 2014 года. Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания Nieuwsuur (NOS) со ссылкой на записи телефонных переговоров, сделанные украинской Службой безопасности Украины (СБУ).

В NOS отметили, что получили доступ к тысячам перехваченных телефонных разговоров Сергея Дубинского, который был тогда заместителем министра обороны самопровозглашенной Донецкой народном республики (ДНР). Сейчас Дубинский считается одним из четырех подозреваемых по делу об авиакатастрофе. 12 из его бесед ранее уже публиковались Совместной следственной группой (ССГ), проводящей расследование происшествия.

«Дубинский много говорит о "Буке", которая в конечном итоге сбивает MH17», — заявляется в статье.

Согласно обнародованным данным, в день крушения лайнера в ДНР прибыл «Бук». Этому предшествовали переговоры с Москвой «на высшем уровне», которая, как утверждается, участвовала в военно-стратегических решениях. Через полчаса после падения MH-17 Дубинский узнал от подчиненных, что они якобы сбили украинский истребитель. В течение следующих двух часов мужчина выяснил, что в это же время был сбит пассажирский самолет, и потребовал объяснений. Ополченцы сообщили, что борт был подбит украинским военным самолетом, а сами они выстрелили по истребителю из «Бука».

«По мнению прокуратуры, тот факт, что Дубинский и его сообщники не знали, во что стреляли, не имеет значения для предъявления обвинения», — говорится в публикации.

В июне 2019 года ССГ объявила, что выяснила имена причастных к авиакатастрофе. Ими оказались бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин и трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвинили в том, что они якобы доставили «Бук» с территории России на Украину. Судебный процесс начался 9 марта 2020 года.