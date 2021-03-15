На Украине призвали главу ПАСЕ поднять тему Крыма в ходе визита в Россию

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Верховной Рады Украины Александр Мережко призвал председателя ПАСЕ Хендрик Дамс поднять тему Крыма и Донбасса в ходе своего визита в Москву 14-16 марта. Об этом он заявил агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Мережко, есть «широкий круг вопросов», которые глава ПАСЕ может поднять во время переговоров с представителями России.

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«Возвращение Украине временно оккупированного Крыма, взаимодействие с международным следствием по делу о сбитом российскими военными самолете "Малайзийских авиалиний" MH-17, вывод российских войск с востока Украины, освобождение украинских заложников и политзаключенных, в том числе активистов крымско-татарского народа», — перечислил депутат.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость от Украины. Киев попытался вернуть Донбасс силой. Украина обвиняет Россию в оккупации территорий республики. Кремль отвергает претензии.