На Украине рассказали об ответе Китая на национализацию «Мотор Сич»

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал об ответе Китая на национализацию Украиной завода «Мотор Сич». Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Политик прокомментировал визит китайской делегации в Крым и назвал его ответом на действия Украины в ситуации с заводом. «Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию», — написал Рабинович.

По словам парламентария, в ходе визита китайские предприниматели договорились налаживать отношения с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение. Кроме того, они выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона.

Власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» ранее в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладываются в него с 2016 года. Сейчас де-факто им принадлежит 75 процентов акций компании, но официально сделка не оформлена, ее заблокировали украинские власти. СНБО заподозрила, что реальной целью китайцев было не развитие завода, а вывоз технологий и мощностей в свою страну.