Эксперт раскрыл последствия национализации Украиной «Мотор Сич»

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в интервью «Деловой столице» раскрыл последствия национализации Украиной предприятия «Мотор Сич». Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт считает, что это нанесет «жесткий удар» по инвестклимату в стране и вызовет резкую реакцию со стороны Китая. «Это нереально. Мы уже видели опыт национализации на Украине. У нас это было с "Криворожсталью"», — заметил он.

По словам Амелина, любая страна после подобного шага будет защищать своих инвесторов и «Украине никогда больше руку не подаст». Он также выразил мнение, что для решения данного вопроса можно было по-другому выстроить взаимодействие с китайскими инвесторами, ограничить доступ или обращение технологий. Однако попытка забрать собственность приведет к прецеденту, который в будущем остановит любых других инвесторов, желавших участвовать в приватизации на Украине.

Власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич», отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов подчеркнул, что завод собираются вернуть в госсобственность законным, конституционным способом, это случится в ближайшее время.

Китайские инвесторы начали вкладывать деньги в «Мотор Сич», один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок, в 2016 году. Сейчас де-факто им принадлежит 75 процентов акций компании, но официально сделка не оформлена, ее заблокировали украинские власти.

СНБО заподозрила, что реальной целью китайцев было не развитие завода, а вывоз технологий и мощностей в свою страну. Не допустить Пекин к чувствительным технологиям Киев несколько лет уговаривали США. В итоге в рамках уголовного дела на китайскую долю наложили арест.