Украина ввела санкции против китайских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении ряда китайских компаний и гражданина КНР, ключевого акционера одной из них. Указ и решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) опубликованы на сайте офиса главы государства.

Поводом послужила ситуация вокруг завода «Мотор Сич», который занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных двигателей. Китайские инвесторы начали покупать его еще в 2016 году и хотели получить полный контроль над стратегическим предприятием, но в дело вмешалась Служба безопасности Украины.

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Ведомство заподозрило, что целью сделки является не развитие завода, а вывоз технологий. Новые владельцы предприятия решили строить фабрику в КНР, куда должна была попасть часть активов «Мотор Сич». Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого на китайскую долю в компании наложили арест.

Под нынешние санкции попали акционеры «Мотор Сич»: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, Beijing Xinwei Technology Group и ключевой акционер Skyrizon Ван Цзин.

Срок санкций составляет три года. В течение этого периода активы участников списка на Украине будут заблокированы, торговые операции, транзит ресурсов, полетов и перевозок по стране ограничен.

Также запрещены вывод капиталов за пределы Украины и любые сделки с принадлежащими им ценными бумагами, предусмотрен отказ в предоставлении и отмене виз и введен запрет на «концентрацию любых видов хозяйствования». В указе содержится ссылка на три приложения, в двух содержится перечень фигурантов санкций, а третье засекречено.

Ранее санкции в отношении компании Skyrizon ввело Минторговли США. Американское ведомство объяснило свои действия угрозой национальной безопасности. Вашингтон неоднократно пытался помешать передать «Мотор Сич» под контроль китайцев, чтобы не допустить утечки ключевых технологий.

В декабре инвесторы подали на власти Украины в международный арбитраж из-за миллиардных убытков от инвестиций в «Мотор Сич». Они собираются взыскать 3,5 миллиарда долларов, опираясь в требовании на украино-китайское соглашение о защите инвестиций.