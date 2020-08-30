США выразили беспокойство из-за попыток Китая купить «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил беспокойство из-за попыток Китая купить украинское предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента, передает ТАСС.

Беседа состоялась 26 августа. Как пояснили в Госдепе, там беспокоятся по поводу «злонамеренных инвестиций Китая на Украине». В частности, отмечаются усилия китайской стороны приобрести «Мотор Сич». Помимо этого, Помпео и Зеленский обсудили пандемию коронавируса, а также ситуацию в Белоруссии и на Украине.

7 августа прокуратура Украины арестовала акции компании после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.

В компании «Мотор Сич» утверждают, что после разрыва отношений с Россией им необходимы рынки сбыта, и Китай — один из них. Однако США пытаются отговорить Киев от такой сделки, подозревая, что Пекин получит доступ к значимым оборонным технологиям.