Зеленский назвал принципиальный вопрос для украинской делегации в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал принципиальный вопрос для работы делегации республики в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает офис главы государства.

Зеленский провел встречу с членами делегации и сотрудниками МИД. Глава делегации, депутат Мария Мезенцева назвала последнюю поездку очень результативной. Основным достижением она считает обжалование полномочий российской делегации в ПАСЕ.

«Для нас принципиальный вопрос — объяснить в ПАСЕ, что такое "Крымская платформа", и пригласить мировое сообщество присоединиться к восстановлению международного закона и территориальной целостности и суверенитета Украины», — сказал Зеленский.

Осенью прошлого года украинский лидер представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее Киев намерен заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение первого саммита запланировано на май 2021 года.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.