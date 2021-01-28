ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации. Трансляция голосования велась на сайте ведомства.

Резолюцию поддержало 107 парламентариев, против — 36. Еще 24 человека воздержались. «Таким образом, резолюция принята», — заявил председатель ПАСЕ Рик Дамс.

На открытии зимней сессии ПАСЕ 25 января глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия российской делегации. После ее заявления прошло голосование, в ходе которого ее инициативу поддержало 38 участников заседания. Еще 61 человек проголосовали против, 51 — воздержались. По правилам организации, поддержать инициативу должны не менее 30 представителей из пяти национальных делегаций.