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ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

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Фото: Vincent Kessler / Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации. Трансляция голосования велась на сайте ведомства.

Резолюцию поддержало 107 парламентариев, против — 36. Еще 24 человека воздержались. «Таким образом, резолюция принята», — заявил председатель ПАСЕ Рик Дамс.

На открытии зимней сессии ПАСЕ 25 января глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия российской делегации. После ее заявления прошло голосование, в ходе которого ее инициативу поддержало 38 участников заседания. Еще 61 человек проголосовали против, 51 — воздержались. По правилам организации, поддержать инициативу должны не менее 30 представителей из пяти национальных делегаций.

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