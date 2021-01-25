Украина оспорила полномочия России в ПАСЕ

Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии 25 января. Информацию об этом публикует ТАСС.

С такой инициативой выступила глава делегации Украины Мария Мезенцева. Она заявила, что Россия «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ».

За оспаривание полномочий проголосовали 38 участников заседания, против — 61, еще 51 воздержались.

По правилам организации, поддержать инициативу должны не менее 30 представителей пяти делегаций. Как передает РИА Новости, это условие было выполнено и вопрос направлен в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который обсудят до конца недели.

Согласно регламенту ассамблеи, все национальные делегации должны направить свои заявки на участие в ее работе перед началом первой в году сессии. Их полномочия подтверждаются автоматически, если не поступают возражения.

Украина обвиняет Россию в оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Кремль отвергает претензии.