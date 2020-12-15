Украинский депутат вызвал российских коллег на «пацанские разборки»

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил, что вести разговоры с Россией необходимо с помощью «пацанских разборок», передает РИА Новости.

По словам парламентария, его коллегам по партии следует разработать «ответочку» на российские санкции, так как в уличных разборках следует сначала «бить в морду», а уж потом договариваться. «Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне», — заключил Шевченко.

Он добавил, что российские рестрикции против Украины, под которые попал сам депутат, могут «поставить крест» в вопросе дальнейших переговоров по Донбассу с Москвой.

Ранее Киев возмутился расширением антиукраинских санкций со стороны России. МИД республики выразил протест против давления на «народных депутатов Украины и представителей украинского общества» и пригрозил ответными мерами. Российский сенатор Алексей Пушков заявил же, что Киев первым ввел ограничения против нескольких сотен российских граждан, а затем не раз дополнял свой санкционный список.

11 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. Всего в новый перечень вошли 849 физических лиц. В список добавили, в частности, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, первого заместителя парламента Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.