Россия расширила санкции против Украины

Российский премьер-министр Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Всего в расширенный перечень вошли 849 физических лиц. В список добавили, в частности, спикера Верховной Ради Дмитрия Разумкова, первого заместителя парламента Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.

В апреле Россия исключила двух украинских бизнесменов из санкционного списка. Речь идет о бизнесменах Андрее Киселеве и Вадиме Новинском. Они были исключены из перечня физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Данное решение было принято в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России. В ноябре 2018-го занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев подписал постановление о санкциях в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.