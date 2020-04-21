Россия исключила двух украинских бизнесменов из санкционного списка. Соответствующее постановление было опубликовано в понедельник, 20 апреля, на официальном портале правовой информации.

Речь идет о бизнесменах Андрее Киселеве и Вадиме Новинском. Они были исключены из перечня физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Андрей Киселев является владельцем компании «Укр Мет», Вадим Новинский — совладелец компании «Метинвест».

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Данное решение было принято в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ. В ноябре 2018-го занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев подписал постановление о санкциях в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

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