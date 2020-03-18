В России предложили обнулить все санкции

В России предложили отменить все санкции на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля. Такой шаг позволит поддержать мировую экономику и избежать масштабного кризиса, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа ("мы же не можем уступить первыми") санкции становятся чуть ли не вечными», — сказал сенатор.

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Косачев указал, что единовременное обнуление всех взаимных претензий в текущей ситуации позволит мировым лидерам отказаться от ограничений, «не вдаваясь в предыстории, не оглядываясь на политику и без потери лица для всех». По мнению сенатора, отмена санкций является самым быстрым и эффективным способом поддержать экономику в условиях пандемии и низких цен на нефть. Полное обнуление экономических ограничений, кроме санкций, наложенных Советом Безопасности ООН, могли бы инициировать государства БРИКС, поддержать страны G20 и сертифицировать Совбез, добавил Косачев.

Ранее в Германии член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт призвал снять антироссийские санкции для восстановления товарооборота. По его мнению, такой шаг был бы полезен для экономики.

Страны ЕС, США и Украина ввели ограничения в отношении Москвы в 2014 году из-за присоединения Крыма к России. Затем были введены дополнительные санкции из-за ситуации на востоке Украины. В ответ российская сторона ограничила импорт продовольствия из этих стран.

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