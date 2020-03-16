Путин рассказал о потерях Европы от антироссийских санкций

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о потерях стран Европы от введенных в 2014 году антироссийских санкций.

По словам главы государства, эффект для европейских экономик оказался не менее губителен, нежели для российской. «Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам. Они теряют даже более чувствительные вещи», — отметил Путин.

В качестве примера он привел рост безработицы в европейских странах из-за потери рабочих мест на фоне снижения торговли с Россией. При этом в России безработица, по словам президента, сейчас самая низкая за всю историю.

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Москва сумела компенсировать все потери от введенных против нее ограничений, уверен президент. Их общий объем составил 50 миллиардов долларов.

Впервые санкции со стороны Евросоюза и США в отношении российских компаний и секторов российской экономики были введены в 2014 году, после присоединения Крыма и начала конфликта на юго-востоке Украины. В дальнейшем ограничения неоднократно продлевались и несколько раз усиливались.

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