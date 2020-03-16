Названы потери российских банков от падения цен на нефть и коронавируса

Пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к снижению прибыли российских банков на 20-25 процентов. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщил управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев.

Он объяснил, что из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ может ухудшиться положение корпоративных заемщиков (авиакомпаний, автопроизводителей и дилеров, девелоперов, туристических компаний и компаний нефтяной отрасли, прежде всего второго эшелона), а также ускориться инфляция. Кроме того, располагаемые доходы населения будут снижаться, что приведет к росту задолженности, прежде всего, по потребительским кредитам, заявил Сараев.

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Аналитики прогнозируют, что при умеренном сценарии банки в 2020 году столкнутся с падением доналоговой прибыли на 20-25 процентов, до 1,2-1,3 триллиона рублей. Доходность на капитал также снизится — с 14,6 процента до 11 процентов.

Ранее в марте глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что снизить риски от вызванного коронавирусом экономического кризиса станет возможно, если Китай выйдет из «комы» и экономическое сотрудничество с ним восстановится. «Показатели последних дней по потреблению угля, перевозок, деятельность морских портов показывают, что в Китае постепенно первые ростки экономической активности начинают снова вырастать», — отметил он.

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