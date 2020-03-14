Подсчитаны потери российского бюджета от низких цен на нефть

В 2020 году сокращение нефтегазовых доходов России составит два триллиона рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По словам министра, при текущих котировках нефти Минфин прогнозирует дефицит на уровне 0,9 процента ВВП, а инфляция будет варьироваться в пределах целевого показателя в 4 процента. «Если мы в этом году планировали профицит на уровне 0,8 процента ВВП, то при действующих ценовых котировках на энергоресурсы мы получим дефицит в пределах одного процента ВВП», — сказал он.

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Также ведомство рассчитывает потратить 600 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, отметил Силуанов. По его словам, распространение эпидемии коронавируса оказывает на экономический рост России гораздо большее влияние, чем падение цен на нефть.

Нефть стремительно подешевела и привела к обвалу на мировых финансовых рынках после того, как 6 марта страны ОПЕК+ провалили переговоры о дальнейшем сокращении добычи. Россия отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, объяснив, что выпадающие объемы немедленно занимают США.

В итоге на рынке началась ценовая война. В пятницу, 13 марта, стоимость Brent поднималась до 35 долларов за баррель, прибавив чуть больше пяти процентов.

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