Названы главные неудачники нефтяной войны

США, а также ряд стран Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) назвали главными неудачниками развернувшейся на мировом рынке нефти ценовой войны. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитиков.

Резкое снижение цен на сырье стало ударом для американской отрасли сланцевой нефти. Как ранее поясняла норвежская консалтинговая компания Rystad Energy, в условиях цен на Brent на уровне 30 долларов за баррель почти вся добыча «сланца» в США оказывается нерентабельной.

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Падение цен на сырье также оказалось серьезным ударом по входящим в ОПЕК нефтедобывающим странам, чьи экономики наименее диверсифицированы. Так, Ирак, Алжир и Нигерия находятся в «очень и очень сложной ситуации», отмечают аналитики.

«Эти страны столкнутся с серьезными финансовыми проблемами. У многих возникнут трудности с выплатой зарплат работниками госсектора. Кроме того, они столкнутся с нехваткой средств на здравоохранение и образование, что в свою очередь повысит социальное напряжение в этих странах», — пишет CNBC.

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 6 марта. После развала сделки Эр-Рияд сообщил о планах нарастить производство сырья и увеличить поставки в Европу нефти с дисконтом.

Россия со свой стороны также предупредила о возможность увеличить добычу. В дальнейшем ставки в нефтяной войне подняли Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, которые тоже сообщили о планах продавать сырье со скидкой либо увеличить поставки. На фоне кризиса на рынке цены на Brent опускалась до почти 30 долларов за баррель 9 марта.

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