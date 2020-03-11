Еще три страны объявили нефтяную войну России

Еще три страны — Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — объявили нефтяную войну России. Об этом пишет Bloomberg.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

По данным агентства, Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией объявили о скидках покупателям своей нефти. Ирак готов снизить апрельские цены на сырье на 5 долларов за баррель при поставках в Азию, Кувейт объявил о дисконте в 6 долларов за баррель. Кроме того, Багдад в апреле планирует увеличить поставки нефти, сообщил источник.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company) сообщила о намерении нарастить добычу сырья в следующем месяце, что также окажет давление на его стоимость.

Россия разорвала сделку с ОПЕК+ 6 марта, отказавшись сильнее сокращать добычу нефти. Как объяснили в Москве, на переговорах обсуждались два сценария: первый, за который вступала Россия, подразумевал продление действовавших ограничений, а второй, который продвигала Саудовская Аравия, предполагал дальнейшее сокращение. Однако сторонам не удалось прийти к единому решению.

На новостях о провале переговоров ОПЕК+ стоимость нефти обвалилась до минимума с 1991 года. На торгах 9 марта стоимость барреля Brent опускалась на 30 процентов, до 31 доллара. В последующие дни цена отскочила, и по состоянию на 11 марта нефть торговалась на Лондонской бирже ICE на уровне 36-37 долларов за баррель.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!