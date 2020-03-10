Россия допустила возможность возвращения к ОПЕК. Это может произойти после консультации Минэнерго с крупнейшими нефтяными компаниями, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

«Планируем обсудить, следует ли возвращаться к сотрудничеству с ОПЕК — или нет», — сказал один из источников агентства в нефтяной компании.

Такую возможность подтвердил и министр энергетики Александр Новак, отметив, что не исключает совместных с ОПЕК действий по стабилизации рынка нефти. При этом подчеркивается, что окончательное решение будет приниматься президентом Владимиром Путиным.

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После провала сделки ОПЕК+ 6 марта цена барреля нефти на лондонской бирже ICE опускалась до 31 доллара. Впоследствии она частично восстановилась — до уровня 37 долларов.

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