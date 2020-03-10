Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за обвала нефти

Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за обвала биржевых индексов, спровоцированных снижением цен на нефть.

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По данным Bloomberg, на конец дня 9 марта состояния 24 богатейших людей страны, чей капитал превышает миллиард долларов, уменьшилось на 13,91 миллиарда. Самые большие потери понесли совладельцы «Лукойла» Вагит Алекперов и Леонид Федун. Они лишились 3,54 миллиарда и 1,52 миллиарда долларов соответственно.

По оценке Forbes, общие потери российских бизнесменов с состоянием свыше миллиарда долларов составили 8,8 миллиарда. Самые большие потери понесли Алекперов и Федун, считают в Forbes. Они лишились 2,1 миллиарда и 904 миллиона долларов соответственно.

Акции российских компаний обрушились на фоне падения цен на нефть, спровоцированного развалом сделки ОПЕК+ 6 марта. На открытии торгов после праздников во вторник, 10 марта, акции «Лукойла» на Московской бирже, а также бумаги других нефтегазовых компаний, например, «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», упали на 11-15 процентов.

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