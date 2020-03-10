Российскую экономику пообещали защитить от шоков

Банк России готов при необходимости пойти на дополнительные меры для того, чтобы защитить российскую экономику и рынок от внешних шоков. Такое заявление сделала первый зампред регулятора Ксения Юдаева в эфире телеканала «Россия 24».

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Юдаева напомнила, что регулятор в последние годы проводил политику повышения устойчивости российской финансовой системы. «Сейчас на рынке нет откровенно слабых банков. Банки накопили запасы капитала и ликвидности», — сказала она. По словам Юдаевой, анализ Центробанка показывает, что российская финансовая система является устойчивой к внешним колебаниям, однако регулятор продолжит анализировать ситуацию на рынке.

10 марта Московская биржа после праздников открылась обвалом на фоне распада сделки ОПЕК+, снижения цены на нефть и падения зарубежных рынков. На открытии торгов курс доллара подскочил до 72,77 рубля, евро торговался на уровне 82,6 рубля. ЦБ во вторник начал продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

Акции крупнейших российских компаний обвалились после резкого падения цен на нефть. Сильнее всего пострадал нефтегазовый сектор. Так, бумаги «Роснефти», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза» потеряли от 12 до 15 процентов. Акции «Газпрома» снизились на 11,47 процента.

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