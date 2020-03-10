Курс рубля упал

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара подскочил до 72,77 рубля (прибавив 4,2 рубля). Об этом свидетельствуют данные торгов. Евро по состоянию на момент публикации торгуется на уровне 82,6 рубля (+5,1 рубля с начала торгов). Ослабление рубля связано с обвалом стоимости нефти.

Перед стартом торгов Мосбиржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара до 75,21 рубля, евро — до 85,78 рубля.

Ранее в понедельник ЦБ начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. Регулятор подчеркнул, что текущий уровень ликвидности банковского сектора страны достаточен для устойчивого функционирования российской финансовой системы.

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Ослабление рубля произошло после обвала цен на нефть. Она падала до почти 30 долларов за баррель на фоне провала сделки в рамках ОПЕК+. В понедельник, 9 марта, торги на Московской бирже не проводились из-за выходного; на Forex за доллар давали менее 75 рублей, за евро — 85,56.

На Мосбирже готовились к обвалу. Аналитики предрекали российскому фондовому рынку «кровавую баню». «На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учетом того, что Россия отказалась от предложения ОПЕК в пятницу, это не больше чем спекулятивный фактор», — говорил аналитик «Финама» Сергей Дроздов.

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