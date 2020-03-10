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Названы последствия падения курса рубля для россиян

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Названы последствия падения курса рубля для россиян. Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.

Юденков предположил, что падение рубля продолжится из-за отказа от соглашения с ОПЕК, вспышки коронавируса, а также падения мировых индексов и санкционного давления.

«Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Но посмотрите — сейчас большинство наиболее привлекательных стран закрыто на въезд, по возвращении из них россияне должны отсидеть дома две недели карантина. Не знаю, как долго продлится это ограничение, но это первое, что коснется всех», — объяснил эксперт. Во вторую очередь, по его мнению, поднимутся цены на импортные товары, в том числе автомобили, технику и одежду.

Эксперт сказал, что для Центробанка инфляция станет серьезным испытанием. Также Юденков отметил, что понять, насколько поднимутся цены, элементарно — достаточно посмотреть, насколько вырос доллар относительно рубля.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках. Cо вторника, 10 марта, на бирже будут расширены торговые лимиты, а также повысятся ставки обеспечения по ряду инструментов.

В связи с обвалом нефтяных котировок 9 марта курс рубля резко упал. В настоящее время евро достиг 84,5 рубля, доллар на Международном валютном рынке приблизился к 75 рублям. На валютном рынке Московской биржи торги 9 марта не проводились из-за выходного дня.

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