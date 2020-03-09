Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского фондового рынка. Об этом он высказался в Twitter.

«Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объеме нефти. Это и Фейк Ньюс (так Трамп называет кажущиеся ему лживыми СМИ — прим. «Ленты.ру») — причина падения рынка!» — написал глава государства.

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Основные индексы американского фондового рынка на открытии торгов 9 марта резко упали. Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 по состоянию на 17:50 снизились почти на 6,5 процента, NASDAQ — на 5,9 процента. Обвал индексов привел к 15-минутному приостановлению торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, после чего спад несколько замедлился.

Падение наблюдается на всех основных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, где торги уже закрылись, а также Персидского залива, Европы и Латинской Америки. Московская биржа 9 марта не работает из-за выходного дня, но, по мнению аналитиков, 10 марта может стать на российском рынке «кровавой баней».

Обвал на мировых рынках происходит на фоне провала переговоров о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и намерения Саудовской Аравии резко нарастить добычу, предоставив клиентам крупнейшую за 20 лет скидку. Стоимость нефти Brent утром 9 марта опускалась до 31,30 доллара за баррель, но к вечеру произошла корректировка почти до 37 долларов.

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