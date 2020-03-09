Ирак захотел остановить падение цен на нефть, инициировав переговоры с заинтересованными сторонами о новом соглашении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство нефти этой страны.

Представитель министерства Асем Джихад рассказал, что предыдущее соглашение об ограничении добычи заканчивается в конце марта, и Ирак со своей стороны призывает страны-члены ОПЕК и не состоящие в организации государства достичь соглашения, которое могло бы вернуть баланс на мировой рынок нефти. В ином случае при увеличении добычи нефти, по мнению Багдада, пострадают все стороны, включая страны-производители.

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6 марта участники ОПЕК и Россия не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и не продлили действующие ограничения. Причиной стала позиция Москвы, которая посчитала договор невыгодным, так как с его помощью дополнительные объемы сланцевой нефти на рынки выводят США.

После этого Saudi Aramco анонсировала резкое увеличение добычи и предложила клиентам рекордную за 20 лет скидку — до 6-8 долларов за баррель. Как отмечают аналитики, действия королевства связаны с желанием наказать Россию за нежелание ограничить добычу. В свою очередь в Москве, отказываясь от предложения, объясняли, что все выпадающие объемы компенсируют США, которые пользуются соглашением ОПЕК+ для завоевания новых рынков.

На фоне этого стоимость нефти Brent снизилась до 35,60 доллара за баррель, а курс российской валюты показывает многолетние минимумы на международных биржах. Доллар находится на уровне 75 рублей, а евро преодолевал отметку в 86 рублей.

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