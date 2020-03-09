Названо фатальное последствие обрушения цен на нефть

Фатальным последствием нынешнего обрушения цен на нефть станет недоверие рынка к любым соглашениям по ограничению добычи. Этот результат провала сделки в рамках ОПЕК+ одним из главных назвал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, передает РИА Новости.

По его мнению, Россия не рассчитывала на столь резкое падение стоимости сырья и теоретически может в ближайшее время вернуться за стол переговоров. «Но политически это будет выглядеть не очень красиво, а ОПЕК+ уже не будет так серьезно восприниматься участниками рынка», — пояснил он.

Материалы по теме Цены на нефть обрушили курс рубля Стоимость нефти Brent упала почти на треть. Курсы доллара и евро резко подскочили всего за один день

Долгое время преимуществом политики ограничения добычи нефти были стабильность и предсказуемость, что позволяло рынку расти. В нынешней ситуации прогнозировать развитие событий стало гораздо сложнее, а это значит, что инвесторы будут более внимательно присматриваться к вложению в нефтяные компании.

Также Маринченко заметил, что нефть по 30 долларов за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией.

В пятницу, 6 марта, стало известно, что Россия и ОПЕК не договорились о дальнейшем сокращении добычи нефти. Аналитики ожидали такого развития событий, но шоком для всех стал отказ от продления действующих ограничений.

После разрушения сделки ОПЕК+, которую Россия посчитала невыгодной для себя из-за потери рынков, Саудовская Аравия до максимума за последние 20 лет опустила цены и пообещала быстро увеличить добычу. В результате на открытии торгов в понедельник стоимость нефти Brent обвалилась на 30 процентов, приблизившись к 30 долларам за баррель. По состоянию на 14:00 по московскому времени она скорректировалась до 35,3 доллара.

Заместитель гендиректора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников предположил, что у России не получится в короткие сроки расширить рынки сбыта и выдавить американские сланцевые компании. По его мнению, дело может закончиться санкциями со стороны США, а также ростом доллара до уровня 85 рублей. При этом, отмечает эксперт, риски американских нефтяных компаний застрахованы, и несколько месяцев пережить они смогут.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!