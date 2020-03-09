России предрекли бюджетный дефицит из-за падения цен на нефть

Падение цен на нефть до 30 долларов за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией. Такой прогноз сделал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, пишут РИА Новости.

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«Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут почти до 30 долларов, — вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки», — сказал он.

В то же время, как рассказали ранее в Минфине, ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно, чтобы покрыть потери российского бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель на протяжении 6-10 лет.

Нефтяные котировки обрушились после выхода России из сделки ОПЕК+. Ее участники не смогли договориться о продлении соглашения, срок которого истекает 31 марта. Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия. После этого стоимость нефти Brent за несколько дней упала с 52 до 45 долларов за баррель.

На фоне падения цен на нефть курс рубля также обвалился. При этом Центробанк России уже начал борьбу с обвалом валюты.

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