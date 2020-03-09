Россия подготовилась к падению нефти до 30 долларов

Ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно, чтобы покрыть потери российского бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель на протяжении 6-10 лет. О подготовке рассказали в Министерстве финансов России пишет РИА Новости.

По данным ведомства, рост доллара на каждый рубль выше 65,7 рублей меняет бюджет на 70 миллиардов рублей. В Минфине также отметили, что планируют продавать валюту на рынке, чтобы компенсировать дефицит бюджета.

Нефтяные котировки обрушились после выхода России из сделки ОПЕК+. Ее участники не смогли договориться о продлении соглашения, срок которого истекает 31 марта. Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия. После этого стоимость нефти Brent за несколько дней упала с 52 до 45 долларов за баррель.

На фоне падения цен на нефть курс рубля также обвалился. Стоимость доллара на Международном валютном рынке достигла 72,04 рубля, евро на рынке FOREX вырос до 82,1 рубля. На фоне обрушения курса рубля Центробанк России объявил о прекращении закупки валюты на внутреннем рынке в рамках исполнения бюджетного правила в течение 30 дней. Также регулятор не исключил задействование дополнительных инструментов.

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