Центробанк начал бороться с обрушением рубля

На фоне обрушения курса рубля Центробанк России объявил о прекращении закупки валюты на внутреннем рынке в рамках исполнения бюджетного правила в течение 30 дней. Также регулятор не исключил задействование дополнительных инструментов, сообщается на сайте ЦБ.

В сообщении отмечается, что решение принято для снижения волатильности финансовых рынков и повышения предсказуемости действий денежных властей в условиях серьезного изменения цен на нефть.

С утра понедельника, 9 марта, стоимость эталонного сорта марки Brent обрушилась почти на треть. По состоянию на 9:20 по московскому времени она составляет 33,30 доллара за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи.

В пятницу, 6 марта, фьючерсный контракт на баррель нефти стоил 45,8 доллара. Падение стало сильнейшим с февраля 1991 года, когда окончания операции «Буря в пустыне» США и их союзников цена на сырье упала с 41 доллара до 17.

В настоящее время евро на рынке FOREX превысил выше 83 рублей, доллар На Международном валютном рынке доллар приблизился к 73 рублям. На валютном рынке Московской биржи торги еще не открылись.

Такая ситуация сложилась после провала переговоров стран ОПЕК+, Они не смогли договориться о новом ограничении добычи нефти. Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК выступали за дополнительное сокращение на 1,5 миллиона баррелей, а Россия хотела сохранить нынешние условия. В итоге встреча завершилась без какого-либо соглашения.

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