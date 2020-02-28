Нефть рухнула до минимума за 2,5 года

Стоимость нефти эталонной марки Brent в ходе торгов 28 февраля рухнула ниже 49 долларов за баррель, что стало минимумом за 2,5 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

В последний раз на более низком уровне Brent торговалась июле 2017 года. Апрельские фьючерсы нефти WTI опустились до минимума за 3,5 года. Ниже 44 долларов за баррель они находились в июле 2016 года.

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С начала года нефть потеряла уже порядка 20 процентов стоимости. Такая динамика связана с распространением коронавируса и ожиданием снижения спроса на фоне замедления мировой экономики.

Одновременно максимальное за десятилетие падение наблюдают на мировых рынках. Американский Dow Jones с начала недели откатился на уровень мая прошлого года, а NASDAQ растерял весь рост с начала ноября прошлого года. Главные российские индексы РТС и Мосбиржи с понедельника, 21 февраля, потеряли более десяти и почти 15 процентов соответственно.

Падение котировок стало сильнейшим со времен экономического кризиса 2008 года. Публичные компании по всему миру лишились порядка пяти триллионов долларов.

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