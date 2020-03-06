Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились

Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

«Это конец, провал», — отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос, удалось ли достичь компромисса в ходе переговоров.

Ранее 6 марта стало известно, что участники сделки, известной как ОПЕК+, не могут договориться из-за позиции России, которая не намерена еще больше сокращать объемы добычи топлива в расчете на дальнейшее снижение цены и готова лишь на продление на текущих условиях.

4 марта министр энергетики России Александр Новак покинул проходящее в Вене заседание до его завершения. На этом фоне значительно снизились котировки нефти марок Brent и WTI.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова к снижению цен на нефть благодаря накопленным резервам.

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