Рубль обвалился

Курс рубля обвалился после падения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

В настоящее время доллар на Международном валютном рынке стоит 72,04 рубля. Курс евро на рынке FOREX вырос до 82,1 рубля.

На валютном рынке Московской биржи торги еще не открылись.

Ранее 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась почти на треть и составила 31,43 доллара (по состоянию на 01:02 по московскому времени). Это произошло после выхода России из сделки ОПЕК+. Последний раз такая стоимость у нефти Brent была в 2004 году.

6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения, срок которого истекает 31 марта. Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия.

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