Доллар взлетел

Курс доллара на фоне опасений по поводу провала переговоров ОПЕК+ по ограничению добычи нефти взлетел выше 68 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Это максимум с 4 января 2019 года.

По состоянию на 13:09 по московскому времени курс доллара составляет 68,06 рубля. С начала января на фоне распространения коронавируса по всему миру рубль подешевел более чем на десять процентов.

В настоящее время в Вене проходит заседание ОПЕК+. Накануне, 5 марта, на встрече ОПЕК участники объединения договорились о снижении добычи на 1,5 миллиона баррелей для поддержания цен на нефть. Однако для того чтобы соглашение вступило в силу, им необходимо заручиться поддержкой России.

Материалы по теме Черные дни Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

В начале февраля Россия уже отказывалась дополнительно сокращать добычу нефти. Тогда министр энергетики Александр Новак объяснил, что требуется время для лучшей оценки ситуации.

В прогнозе финансовой корпорации Standard Chartered Bank сказано, что если страны ОПЕК+ не договорятся, то цены на нефть могут обвалиться до 30 долларов за баррель — то есть на треть от текущего уровня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!