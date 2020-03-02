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Миру предсказали нефть за 30 долларов

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Цены на нефть могут обвалиться до 30 долларов за баррель, если страны ОПЕК+ на встрече в марте решат не сокращать добычу сырья. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные финансовой корпорации Standard Chartered Bank.

Как пояснили аналитики компании, спрос на нефть в мире резко упал в первом квартале 2020 года из-за эпидемии китайского коронавируса. Опасения в распространении болезни привели к сокращению перевозок, в том числе авиаперевозок, и снижению спроса на топливо.

Кроме того, из-за эпидемии власти Китая остановили промышленные предприятия, что также ударило по спросу на сырье. В феврале коронавирус перекинулся на Европу. Очагом распространения вызванной вирусом пневмонии в регионе стал промышленный север Италии, что также усугубило ситуацию на рынке нефти.

«[Отказ сократить добычу нефти] сделает рынок уязвимым и приведет к краткосрочному падению стоимости сырья ниже 30 долларов за баррель», — считают аналитики Standard Chartered. В то же время специалисты уверены, что страны ОПЕК+ пойдут на дальнейшее сокращение добычи, поскольку цена отказа слишком велика.

В Goldman Sachs, говоря о сложившейся на рынке нефти ситуации, назвали ее сильнейшим шоком спроса со времен глобального экономического кризиса 2008 года.

В последнюю неделю февраля майские фьючерсы на нефть Brent обвалились ниже 50 долларов за баррель, показав худший результат за 2,5 года. Стоимость апрельских фьючерсов WTI опустились ниже 44 долларов, что является минимумом за 3,5 года. Падение цен на нефть происходило на фоне обвала ключевых фондовых индексов в США и Европе.

В понедельник, 2 марта, стоимость сырья пошла вверх. Майские фьючерсы на Brent к 11:15 мск поднимались до 51,96 доллара за баррель в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость апрельских фьючерсов WTI вырастала до 46,72 доллара. Главные фондовые индексы США и Европы в понедельник также показали рост. Российские индексы РТС и Мосбиржи на момент написания материала прибавили более 4 и 2 процентов соответственно.

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